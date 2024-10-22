«Это за гранью»: лидер группы «Мираж» Горбашов заявил, что в фильме о «Руки Вверх!» переврали факты о продюсере

Лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов осудил образ продюсера в фильме о «Руки Вверх!» Он считает, что за персоной продюсера Шалаева имелся в виду Андрей Маликов: по мнению артиста, его представили в картине «Карабасом-Барабасом» и «жуликоватым братком из 90-х», что не соответствует действительности.

Горбашов рассказал сайту «Страсти», что 25 лет знаком с ним – 8 из них Маликов является концертным директором «Миража».

«И если говорить о том, каким Карабасом-Барабасом он представлен в фильме о группе "Руки Вверх!", то этот персонаж не имеет ничего общего с Андреем Маликовым, человеком, который создал и раскрутил "Руки Вверх!". Такой жуликоватый “браток” из 90-х, каким он показан в фильме, не то что, не смог бы стать нашим директором, но мы бы такого персонажа и близко не подпустили к коллективу», - сказал музыкант.

Он отметил, что Маликов «бывает жестким по отношению к организаторам, но по-другому быть и не должно».

«Я понимаю, что фильм про группу "Руки Вверх!" - художественный, а не документальный, а значит, авторы имеют полное право фантазировать, как им вздумается. Но в картине речь идёт о конкретных людях, имена которых хорошо известны в шоу-бизнесе и, мне кажется, так перевирать факты - это за гранью», - сказал Горбашов.

Генеральный директор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов считает, что «в фильме специально изменили имя и фамилию персонажа продюсера, чтобы избежать претензии от ныне здравствующего и живущего Андрея Маликова».

«Доказать, что у группы "Руки Вверх!" был один единственный продюсер и директор Андрей Маликов, не составит никакого труда», - сказал он.