Пытался связаться, но она не ответила: Стаса Ярушина шокировал судебный иск от Anna Asti

Актер Стас Ярушин прокомментировал решение певицы ANNA ASTI подать на него в суд. По словам звезды «Универа», он не собирается ругаться с исполнительницей и уважает ее творчество.

В беседе с Пятым каналом Ярушин заявил, что певица была у него на шоу, где исполняют каверы. При этом у актера сложились хорошие отношения с Анной.

Однако впоследствии от лейбла артистки на имя Ярушина поступил иск о взыскании миллиона рублей за использование песни. Когда Стас узнал об этом, то испытал ильное эмоциональное потрясение. На звонки от актера певица не отвечает.

«И когда мы узнаем, что в суд на нас подает ее лейбл, я немножко был шокирован», — поделился Ярушин.

Ранее адвокат Сергей Жорин оценил шансы Анны Asti выиграть в суде у Ярушина. В беседе с сайтом «Страсти» он заявил, что певица вполне может получить требуемый ей миллион рублей.