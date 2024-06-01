Никита Джигурда заявил, что хотел стать снайпером в зоне СВО, но получил отказ

Актер Никита Джигурда опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что намерен служить в зоне СВО в одном подразделении с экс-адвокатом Эльманом Пашаевым и мужем «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем.

Как пояснил 63-летний Джигурда, он действительно хотел служить в зоне СВО в качестве снайпера, но его еще в прошлом году не взяли из-за возраста.

«Информация о моем подписании контракта с Министерством обороны РФ устаревшая. Да, я еще в прошлом году предлагал свои услуги в виде снайпера по уничтожению дронов. Но мне отказали из-за возраста», - сказал шоумен в беседе с Газетой.Ru.

Он подчеркнул, что продолжает помогать фронту как волонтер и за два года ездил в Донбасс пять раз с гуманитарными грузами. Джигурда также призвал представителей российского шоу-бизнеса последовать его примеру и ездить с концертами для бойцов.

Ранее сообщалось, что Никита Джигурда подал прошение о зачислении на свободную воинскую должность и уже якобы посещал подразделение, в составе которого планировал служить.