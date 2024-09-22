Пытался оспорить статус иноагента: Верховный суд отказался рассматривать жалобу Андрея Макаревича*

Музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории России) подал жалобу на отмену исключения его из списка иностранных агентов. Однако добиться желаемого у артиста не получилось, передает ТАСС.

Бессменный участник рок-группы «Машина времени» обратился с жалобой в Верховный суд России. Он хотел, чтобы инстанция признала недействительным отказ исключить его из перечня иноагентов.

Однако, исходя из материалов суда, известно, что ВС даже не стал рассматривать заявление Макаревича*. Ему было отказано в судебном заседании.

Артист попал в реестр иноагентов в сентября 2022 года. Он пытался оспорить решение Минюста через суд, но в итоге потерпел неудачу.

Ранее певица Земфира** (признана иноагентом на территории России) обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента. Дату заседания пока не назначили.

*признан иноагентом на территории России

**признана иноагентом на территории России