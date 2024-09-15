Дата рассмотрения пока не назначена: Земфира* обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента

Певица Земфира* (признана иноагентом на территории России) обратилась в Верховный суд России. Исполнительница намерена добиться того, чтобы ее исключили из реестра лиц, которые получают иностранную поддержку.

Конкретно артистку не устроило то, что предыдущая инстанция отказалась удовлетворить ее просьбу. Ей было отказано в удовлетворении административного иска от 14 июня 2023 года. Это говорится в карточке дела, передает РИА Новости. Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Земфира* стала иноагентом еще в феврале 2023 года. В Минюсте тогда завили, что российская певица открыто поддерживает Украину, а также ведет творческую деятельность в недружественных странах и призывает бойкотировать СВО.

Ранее с таким же иском в Верховный суд РФ обратился актер и сценарист Семен Слепаков** (признан иноагентом на территории России). Дата рассмотрения его жалобы пока не назначена.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ