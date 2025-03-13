«Пытался меня высмеять»: Фадеев рассказал о едких насмешках Константина Меладзе

18 лет назад вышел первый сингл группы SEREBRO, ставшей мгновенно известной на всю страну. Продюсер Максим Фадеев вспомнил, что создавал коллектив назло Константину Меладзе.

Фадеев признался, что первая композиция SEREBRO «Песня «#1» стала ответом на вызов, который он получил в 2005 году из клипа «ВИА Гры».

«Ответ на вызов, который я получил в 2005 году, когда в клипе группы ВИА Гра „Нет ничего хуже“ Константин Меладзе, автор песни, попытался высмеять меня как продюсера и автора», — рассказал продюсер в своем Telegram-канале.

Композитор напомнил, что в клипе цитируются строки из его хитов, перечисляются имена артистов с «Фабрики звезд», которых он курировал. Также его высмеяли за «штамповку» малоизвестных исполнителей. При этом тогда Фадеев был в хороших отношениях с Константином и очень удивился его поведению.

На конкурсе «5 звезд» продюсер подошел к Меладзе и спросил, зачем он так поступил. Константин очень удивился претензии Максима, заявив, что даже не видел клип. В ответ на это Фадеев твердо решил создать свой успешный герлз-бенд.

Теперь продюсер смотрит на путь SEREBRO с гордостью и даже рад, что та ситуация подтолкнула его к созданию собственного коллектива.

Недавно Максим Фадеев заявил о проблемах со здоровьем. Наставник «Фабрики звезд» признался, что частично глухой.