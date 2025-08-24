«Пытался меня откормить»: Валерия вспомнила о первых ухаживаниях Иосифа Пригожина

Валерия вспомнила о первых ухаживаниях Иосифа Пригожина. Об этом она рассказала в шоу «Женский форум».

Артистка признался, что продюсер впечатлил ее своей искренностью. Она уверена, что не во всех мужчинах сейчас можно заметить эту черту характера, а ее муж всегда остается собой и ничего не скрывает.

Однако Валерию все же смутил характер Иосифа в моменте, ведь трудно было поверить, что рядом настолько открытый человек.

По словам артистки, Пригожин красиво за ней ухаживал, пытаясь добиться ее расположения. Он переживал за ее состояние и вечно пытался ее откормить, по этой причине двухмесячный период ухаживаний обернулся для Валерии лишними килограммами.

«Он водил меня в рестораны, само собой, пытался меня откормить зачем-то. Отъелся сам при этом. Не знаю, почему мы с ним ходили по ресторанам… Может, я выглядела так, будто никогда в жизни не ела, не знаю», — рассказала певица.

Напомним, что Валерия и Иосиф Пригожин познакомились в 2003 году. В это время она занималась разводом с продюсером Александром Шульгиным, от которого родила троих детей и терпела домашнее насилие.

