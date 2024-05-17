«Пытались убедить весь мир, что я бездарная, безголосая»: Агурбаш впервые назвала причину своего исчезновения

Певица Анжелика Агурбаш рассказала, почему пропала из медийного пространства и взяла паузу в карьере. Она призналась, что пережила сложный период, в котором был развод, абьюз и «творческое уничтожение». Об этом она рассказала в пресс-центре НСН.

По словам Анжелики, она довольно тяжело справлялась с расставанием с мужем. Она столкнулась с тем, что многие оказались настроены против нее. И если раньше она считала, что сможет справиться со всеми невзгодами, то тогда поняла – это не так.

«Был период, когда меня, можно сказать, уничтожали как творческую личность. Пытались убедить весь мир, что я бездарная, безголосая и вообще плохая мать. Поэтому, я прекрасно понимала, что понадобится время для того, чтобы все встало на свои места», - объяснила артистка.

Агурбаш призналась, что для многих она ассоциировалась с большими деньгами, но это никогда не было правдой. При этом она предпочитала отмалчиваться. В итоге из-за абьюза, пережитого в браке, и нестабильного психологического состояния она «сломалась». И только недавно певица освободилась ото всех проблем. Сейчас она начинает новый этап в творчестве.

Ранее Анжелика Агурбаш пожаловалась на лишний вес.