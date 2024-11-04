«Пытались меня задеть»: звезда Comedy Woman рассказала о травле в школе из-за веса

Российская юмористка, певица и актриса Надежда Ангарская рассказала, что подвергалась буллингу в школе. Об этом она заявила в шоу «Звезды сошлись».

По словам артистки, некоторые одноклассники травили ее за лишний вес. Комикесса уточнила, что «самого приличного» ее называли «жирной» и «толстой». В то же время Ангарская пользовалась популярностью в школе, поскольку принимала участие в различных мероприятиях.

«У меня было как будто две параллельные реальности: у меня была сцена, где я была востребована, я выходила, все смеялись, и я от этого кайфовала, это был восторг. И были не сильно умные люди, которые пытались меня задеть», — высказалась исполнительница.

Звезда Comedy Woman подчеркнула, что она получала больше позитива от сцены, чем негатива от травли. При этом юмористку хотела избить одноклассница.

«Как-то девочка, которая пыталась меня избить после школы, подошла ко мне в гардеробе, где мы дежурили, и спросила: «Сколько там польт осталось?» Эти люди, как показала жизнь, мало чего добились хорошего», — добавила она.

Ранее Надежда Ангарская рассказала о цензуре в КВН.