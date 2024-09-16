«Политику вырезали»: юмористка рассказала о цензуре в КВН

Известная юмористка и актриса Надежда Ангарская заявила, что ее команда не могла шутить про политику. Об этом она рассказала в программе «Звезды сошлись» на НТВ.

Как призналась комикесса, юмор на такие темы всегда вырезали.

«Потому что все красавчики, девочка в центре, праздник, настроение! Все танцуем, поем, веселые, независящие, не привязанные ко времени шутки. Политику у нас всегда вырезали», — поделилась знаменитость.

Также в передаче поучаствовал светский обозреватель Максим Сидоров. Он рассказал, что в КВН запрещали шутить про семью ведущего Александра Маслякова. Сидоров отметил, что право шутить про руководителя КВН были только у «избранных команд».

«А остальные вылетали из КВНа, как пробка из-под шампанского, поэтому в принципе цензура была. Она была достаточно строгой», — добавил он.

Напомним, Александр Масляков скончался 8 сентября в окружении близких. Он страдал из-за неоперабельной опухоли в легких и последние дни жизни провел в отделении паллиативной помощи одной из московских больниц.

Позднее комик Гарик Мартиросян рассказал, кто может заменить Маслякова в КВН.