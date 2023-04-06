«Пытались этого не допустить»: Пересильд о воспитании детей с Алексеем Учителем

Актриса Юлия Пересильд редко рассказывает о личной жизни и воспитании детей. Знаменитость более десяти лет состояла в отношениях с Алексеем Учителем, от которого родила двух дочерей. СМИ пишут, что звезда не распространялась о романе, так как режиссер был в браке с другой женщиной.

Два года назад Пересильд и Учитель расстались, а знаменитость стала чаще рассказывать о себе журналистам. Сейчас она счастлива с новым избранником, коллегой Михаилом Тройником. При этом актриса общается с экс-возлюбленным по вопросам воспитания наследниц.

В недавнем интервью звезда призналась, что они с режиссером пытались оградить девочек от публичной жизни, но ничего не получилось. По ее словам, Анне и Марии поступали предложения о съемках в кино и рекламе. Но родители отказывались.

«Мы всегда видели в наших детях талант, другой вопрос, что ни я, ни Алексей никогда не пытались их внедрить в эту профессию. Мы очень долго пытались этого не допустить», – поделилась девушка.

В итоге артистке и ее бывшему избраннику пришлось смириться с желаниями детей. У 13-летней Анны уже был дебют на большом экране. Девочка даже успела получить приз на международном кинофестивале SOL в Испании за главную роль в картине «Тибра». Юлия говорит, что очень волнуется за будущее наследниц.

«Я как никто знаю, что такое дети, снимающиеся в кино. Как это трудно, нервно и тяжело. И морально, и физически. Как сложно все это совмещать со школой», – цитирует знаменитость издание «Теленеделя звезд».

Пересильд говорит, что они с Учителем радуются успехам дочерей, но продолжают «держать руку на пульсе». Звезда переживает за моральное и физическое здоровье юных артисток.

Ранее мы писали о том, как бывший муж певицы Полины Гагариной рассказал о любви к актрисе Юлии Пересильд. Дмитрий Исхаков признался, что был неравнодушен к ней еще во время брака с исполнительницей.