Пыталась скрыть за слоем бордовой помады: у актрисы Ирины Розановой обнаружили проблемы с верхней губой

62-летняя актриса Ирина Розанова привлекла внимание к себе на премии «Ника» в Москве. С верхней губой артистки было явно не все в порядке.

Об этом сообщил сайт Woman.ru.

Розанова была на мероприятии в длинном черном платье свободного кроя. Когда она позировала фотографам, было заметно, что актриса будто пыталась скрыть проблемы с губой за улыбкой и слоем помады бордового цвета.

О каких-либо проблемах со здоровьем она не говорила. Не исключено, что Розанова прокомментирует это позже и успокоит поклонников.

Актрису наградили «Никой» за лучшую роль второго плана в работе «За нас с вами». Розанова заплакала от радости.

Ранее сообщалось, что на премии появились пара Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Режиссер отметился резким замечанием – на просьбу фотографа «немного развернуться» он попросил не режиссировать и заявил, что их дело «снять», а он должен постоять.