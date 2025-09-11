Пыталась скрыть шрамы: сколько подтяжек сделала Алла Пугачева

Пластический хирург Андрей Андриевский в беседе с Life.ru высказал свое мнение о внешности Аллы Пугачевой. Исполнительница хита «Миллион алых роз» впервые после отъезда из России дала интервью.

Специалист отметил, что, судя по последним кадрам, Алла Борисовна прибегала к целому комплексу процедур.

«Это, скорее всего, круговая подтяжка лица с элементами нижней блефаропластики и инъекционная коррекция подбородочной зоны. В ее возрасте такие вмешательства дают неоднозначные результаты: ткани теряют упругость, регенерация замедляется, поэтому рубцы и изменение контуров лица становятся более заметными», — заявил Андриевский.

Хирург предположил, что часть шрамов после возможных подтяжек певица скрывает с помощью прически, что является распространенной практикой. Он также обратил внимание на некоторые особенности, которые, по его словам, могут указывать на проведенные операции, в том числе на слегка растянутые мочки ушей.

Андриевский добавил, что заметные изменения не всегда являются следствием ошибки хирурга. Он объяснил, что чаще всего они связаны с возрастными особенностями кожи и стремлением сохранить привычный образ. По его мнению, менее радикальные методы смогли бы помочь добиться более гармоничного результата.

