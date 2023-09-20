Пыталась шутить: Пахмутова не плакала на кладбище и подбадривала остальных

Композитор Александра Пахмутова не плакала на Новодевичьем кладбище во время похорон супруга Николая Добронравова. Более того, она пыталась шутить и подбадривала остальных.

На это обратил внимание сайт mk.ru.

Несмотря на жаркую погоду, вдова была одета в теплое пальто. Когда гроб с мужем опускали в землю, Пахмутова не стала смотреть, как его закапывают. Композитор вернулась в шатер, села на стул. Рядом были друзья и родные, дежурила скорая.

Пахмутова не плакала, а вспоминала истории, связанные с Добронравовым. Также она попросила рабочих, чтобы оставили место для нее. Вдова напомнила, что всего на год младше покойного.

«Мне много земли не надо, я не такая толстая», - произнесла она.

Пахмутова даже обращалась к пришедшим, которые стеснялись подойти. Мужчина из толпы представился реабилитологом и попросил взять записку. Его вывели, а композитор спросила: «Что это было?»

Другой мужчина пригласил Пахмутову в Большой театр. Она же благодарила присутствующих и говорила: «Спасибо, иначе я без вас бы не справилась».

Когда на могиле установили деревянный крест, Пахмутова подошла к захоронению второй раз. На выходе с кладбища ее встречали телевизионщики, но сопровождающие накинули на Пахмутову черный платок.

Два дня назад сообщалось о тяжелом эмоциональном состоянии 93-летней вдовы. Говорилось, что она осознала произошедшее и стала плакать, не переставая, хотя первоначально новость о смерти мужа Пахмутова встретила стойко.