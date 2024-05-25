«Пыталась от всех спрятать животик»: блогер Ида Галич неожиданно заговорила о беременности

Ида Галич в 2020 году родила сына Леона. Спустя несколько месяцев после появления малыша на свет, блогер развелась с отцом ребенка. Сейчас звезда встречается с молодым человеком, имя которого она не раскрывает. Недавно телеведущая призналась, что не против снова стать матерью.

34-летней Иде приснился сон, о котором она сразу же рассказала своим подписчикам в Telegram: в нем блогер была беремена. Когда телеведущая проснулась, она расстроилась.

«Пыталась от всех спрятать животик и так его мило трогала весь сон. Проснулась и расстроилась, будто у меня что-то забрали», — призналась звезда.

Галич заявила, что испытала во сне «удивительные эмоции». По ее словам, беременность снится к неожиданным новостям — теперь Ида находится в их предвкушении.

Сын Леон родился в браке Галич с блогером Аланом Басиевым. Супруги расстались в декабре 2020 года.

3 мая телеведущая Ида Галич отметила день рождения — ей исполнилось 34 года. Свой праздник блогер провела в компании близких в Сочи. Знаменитость рассказала об особенном для нее подарке от родителей.