«Пыталась быть той, кем не являлась»: Седокова впервые рассказала об уходе из «ВИА Гры»

Анна Седокова была одной из трех участниц «золотого» состава «ВИА Гры». Она пришла в коллектив в 2002 году, сменив Надежду Грановскую, и примерно в это же время появилась Вера Брежнева. Так сформировалось знаменитое трио, которое по сей день считается лучшим на всю историю группы.

Артистки покоряли мужские сердца и выпускали хит за хитом, но в 2004 году Анна шокировала поклонников, заявив о своем уходе. Она решила начать сольную карьеру, несмотря на то, что ей все пророчили провал. Сейчас Седокова является одной из самых успешных певиц отечественной эстрады, и она рада, что когда-то приняла это сложное решение. Однако «ВИА Гру» она все равно продолжает вспоминать с теплом.

Вчера исполнительница представила клип на песню группы «Не оставляй меня, любимый». В нем Анна выступила в роли режиссера и призналась, что раскрыла всю себя. После показа первых кадров ролика артистка решила впервые честно рассказать об уходе из коллектива в личном блоге. По словам артистки, она не отвечала на вопросы о том периоде своей жизни почти 20 лет.

Седокова рассказала, что у нее была веская причина для ухода, которой сейчас 18 лет, имея в виду свою дочь. О своем решении при этом она нисколько не жалела, и сейчас считает, что материнство гораздо важнее карьеры.

С коллегами по группе Анна не дружит. После ухода из коллектива все прекратили с ней связываться, как будто ее и не существовало. При этом сказать плохое ни об одной из девушек певица не может, так как «любила безумно всех».

«Когда я пришла в ВИА Гру, мне было 19 лет. Я понятия не имела, что такое женственность, сексуальность и, честно сказать, красота. Я пыталась быть той, кем не являлась. Потом стала ей. У меня была веская причина уйти, которой сейчас 18 лет. Я в целом не вижу смысла жалеть о том, что нельзя изменить. У меня есть дочь, я мама, и это важнее всех карьер в мире», - поделилась Анна Седокова.

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