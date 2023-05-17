Пытается выжить: певица Наргиз полностью забыта и никому не нужна

Певица Наргиз, которой на 50 лет закрыли въезд в Россию, ничего не накопила, когда работала здесь. Подробности нынешней и прошлой жизни артистки раскрыл ее бывший директор Сергей Лавров.

«Все проматывала. Долгое время жила в съемной квартире, в высотке на Баррикадной», - рассказал Лавров сайту mk.ru.

По словам промоутера, из арендованной квартиры она переехал в дом в Подмосковье, «когда ее оттуда поперли».

Говоря о нынешнем положении Наргиз, Лавров заявил, что «она никому не нужна»: о былой известности осталось только мечтать. Наргиз пытается работать в Узбекистане, но там ее «не любят». Лавров предположил, что в этой стране «у нее ничего не получится».

Наргиз ищет другой способ заработка – пытается организовать тур в Казахстане. Но получится ли это сделать - большой вопрос. Экс-директор считает, что в случае с певицей «Бог дал голову, а мозгов не дал».

Ранее мы писали, что Наргиз выставила на продажу песню за 123 тыс. рублей.