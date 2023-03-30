После депортации из РФ Наргиз Закирова распродает собственность в Сети за 123 тысячи рублей

В России Наргиз Закирова получила славу благодаря участию в проекте «Голос». После этого она вмиг получила поддержку публики. Однако ситуация изменилось в прошлом году. Дело в том, что певица оставила гневное высказывание в публичном пространстве, ставшее для нее роковым. Это привело к запрету на въезд в РФ до 2072 года. Сама Закирова не раз выражала несогласие с подобной ситуацией. Как выяснилось, на этом история не закончилась.

По данным «Российской газеты», Наргиз выставила на продажу песню «Лети». Приобрести композицию можно через интернет-портал за 123 тысячи рублей.

Ранее в подобной ситуации оказались Вера Брежнева и ее супруг. Артисты уже давно не проживают на территории РФ. Год назад они перебрались в Италию и там строят новую жизнь. Кажется, о возвращении в страну, где они обрели славу, речи не идет. Об этом говорит и то, что сначала Брежнева и Меладзе выставили на продажу элитный особняк, а затем и свои русскоязычные хиты. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой «Современник» отреагировал на увольнение Лии Ахеджаковой. Высказывание пресс-службы театра читайте в этой статье.