«Пытается встать и убежать»: несколько операций и кома сделали Костомарова неадекватным

Фигурист Роман Костомаров, с небольшим интервалом перенесший ампутацию стопы и правой кисти, пытается встать с кровати и убежать. Об этом сообщило издание Prozvezd со ссылкой на источник.

«Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознает, что с ним происходит», - рассказал собеседник.

Комментируя состояние Костомарова, он отметил, что спортсмен «снова на аппарате ИВЛ». Компьютерная томограмма легких показывает «печальную картину», а состояние фигуриста остается стабильно тяжелым.

Признаки неадекватного поведения у Костомарова прокомментировала врач-психиатр Жанна Гарданова. Она отметила, что спортсмен «перенес несколько операций, сепсис, длительное время находился в коме», лежал под наркозом. Все это привело к «снижению адаптационных возможностей организма» и нарушению работы печени и почек.

«Поэтому после операции он не понимал реальной тяжести своего состояния, пытался встать с кровати, хотя ему это противопоказано. Такое нарушение сознания, учитывая, что Роман молодой и физический крепкий, должно пройти в ближайшие дни», - объяснила специалист.

Гарданова считает, что ему потребуется помощь медицинских психологов. В дальнейшем возможны депрессия и фантомные боли, но Костомаров должен найти внутренние ресурсы принять новое состояние, уверена специалист.

Ранее главный врач «Коммунарки» Денис Проценко впервые рассказал, как развивалась болезнь у фигуриста.