«Пытается ворваться в Евросоюз со своими шуточками»: комик Старовойтов заявил, что не может работать на Западе

Российский комик Стас Старовойтов рассказал, как поддержка родной страны сказалась на его карьере за рубежом. По словам юмориста, на Западе с ним никто не будет сотрудничать.

Старовойтов высказался в интервью каналу «Вести. Донецк». Комик заявил, что не сможет выступать в западных странах. По мнению Стаса, даже если кто-то и протянет ему руку помощи, то все равно найдутся те, кто все завернет.

«Даже если кто-то найдется и займется, там прекрасно работают люди со светлыми лицами, которые тут же напишут бумагу о том, что негодяй-террорист пытается ворваться в Евросоюз со своими шуточками», — объяснил юморист.

Также Старовойтов допускает и другие сценарии. Он считает, что зрители в Европе могут просто сорвать его выступление.

Ранее отец Александра Реввы высказался о российском гражданстве сына. Он заяви, что комик получил его под влиянием жены.