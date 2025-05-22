Назвавший Александра Ревву предателем отец высказался о российском гражданстве комика

Отец шоумена Александра Реввы после сообщений о получении сыном российского паспорта заявил, что все равно считает его предателем. Как подчеркнул Владимир Ревва, с 2014 года комик ни разу не приезжал в родной город Донецк.

Мужчина не исключил, что Александр долго не мог определиться между Россией и Украиной из-за влияния жены, но в итоге решился и получил российский паспорт.

«Я считаю, что это глупость человеческая. Не знаю, на самом деле. Может, жена воздействовала как-то не очень положительно», — предположил Ревва-старший.

Мужчина также признался, что Александр затаил на него обиду за слова о том, что он «предатель Родины».

«Почему я его назвал предателем Родины? Потому что, когда с 2014 года началась эта ситуация, он ни разу сюда не приехал. Правда, у его там жена… он подкаблучник. Они не хотели сюда приезжать, боялись», — сказал Владимир в беседе с Telegram-каналом «Mash на Донбассе».

Он также признался, что все равно ждет сына в родном Донецке и надеется на разговор с ним.

Напомним, в конце 2022 года мать Александра Реввы обвинила сына в том, что он совсем про нее забыл и ничем не помогает. С претензиями выступил и его отец, с которым у артиста всегда были сложные отношения. Как оказалось, папа исполнителя хита «Чика» ушел из семьи, когда Александр был еще совсем маленький. После слов отца о «предателе Родины» комик заявил, что отца у него никогда не было, и его воспитывала мать.

Ранее актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала появившиеся в Сети сообщения о том, что шоумен Александр Ревва, выступающий в образе Артура Пирожкова, сменил украинское гражданство и получил российский паспорт. Она предположила, что это произошло благодаря «нужным друзьям».