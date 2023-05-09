«Пытается удержать мужа»: жена футболиста Тарасова увеличила грудь после критики фигуры

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова решилась лечь под нож пластического хирурга. Модель и многодетная мама Анастасия Костенко призналась подписчикам, что обратилась к врачу и скоро будет демонстрировать пышный бюст. Об этом она сообщила в соцсетях.

Напомним, что в середине марта спортсмен со своей семьей проводил отпуск на райских островах. Тогда многие пользователи Сети написали 29-летней Анастасии про ее скромные формы и отметили, что раньше девушка выглядела лучше. Шатенка оправдывалась, что выглядела иначе из-за беременности и кормления, но, похоже, прислушалась к критике.

На днях модель рассказала фанатам, что ее ждет операция. Мама троих детей решилась на маммопластику и показала себя перед хирургическим вмешательством. На кадрах она надевала компрессионное белье и специальную одежду.

«Доктор сделал разметку. Скоро я проснусь довольная и еще счастливее», – поделилась девушка.

Поклонники прокомментировали решение звезды соцсетей. Многие ее поддержали, но некоторые стали отговаривать от пластики.

«Молодец, решилась! А я все никак пойти на это не могу», «Вы так отстаивали красоту своих форм и любовь к своему телу, что даже верилось», «У вас красивая фигура! Зачем?», «Ой, зря», «Пытается удержать мужа», – пишут пользователи.

Ранее мы писали о том, как Костенко резко отвечала поклонникам на критику ее фигуры. Она заявляла, что ее устраивает собственное тело, и напомнила о том, что выносила троих детей.