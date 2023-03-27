«Пора понять простую истину»: Анастасия Костенко остро отреагировала на критику своей груди

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов считаются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Сейчас звездное семейство находится на Мальдивах, и фотографиями с отдыха девушка регулярно делится в социальной сети. За время, проведенное там, Костенко сменила множество купальников. Пока одни с восторгом оценивали наряды знаменитости, другие принялись ее критиковать. Так, некоторые фолловеры отметили, что у Анастасии совсем «нет груди». Долгий период возлюбленная Дмитрия никак не реагировала на подобные высказывания, однако сегодня ее терпению настал конец.

По словам Костенко, те девушки, которые ей пишут едкие комментарии, являются «недолюбленными». Светская львица отметила, что негодующие пытаются найти свои проблемы у чужих людей. Именно поэтому она посоветовала им заняться собой и проанализировать свою жизнь.

«Проще написать гадость, что груди нет и купальник не тот, чем осознать факт, что каждый взрослый и нормальный человек слушает себя и живет так, как ему хочется. Пора понять простую истину: обиженные пытаются обидеть, счастливые — осчастливить», — высказалась Костенко.

К слову, преданные поклонники Анастасии с восторгом отреагировали на подобные слова и отметили ее прекрасные внешние данные: «Отличная фигура, и сама красивая девушка. Тарасов хороший выбор сделал».

Совсем недавно по Сети распространилась новость о том, что Костенко попала в аварию, а ее машину «расплющило» после сильнейшего столкновения. Узнав об этом, девушка незамедлительно вышла на связь и поспешила внести ясность в ситуацию. Подробности смотрите здесь.

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