«Это очень подло, низко и бесчеловечно»: Виктория Боня резко осудила жену Дмитрия Диброва и ее любовника

Виктория Боня высказалась о скандале в семье Дмитрия и Полины Дибровых. В разговоре с The Voice модель осудила жену телеведущего и ее любовника за предательство и заявила, что они поступили «очень подло, низко и бесчеловечно».

Одной из самых обсуждаемых тем этой и прошлой недели стал развод 65-летнего Дмитрия Диброва с молодой супругой. Пара состоит в браке уже 16 лет, у них трое детей, но выяснилось, что Полина Диброва изменила мужу с бизнесменом по имени Роман. Избранник 36-летней модели женат, у него шестеро детей. Скандал вокруг звездной пары прокомментировала Виктория Боня, которая назвала поступок жены шоумена и ее любовника «подлым». Телеведущая отметила, что эта ситуация «освободила» обманутых супругов от лживых людей.

«Просто это непорядочные люди. <…> Когда это происходит еще в браке, мне кажется, это очень подло, низко и бесчеловечно», — заявила Виктория Боня.

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» добавила, что случившееся открыло Дмитрию Диброву и Елене глаза на истинную сущность их избранников: «И почему люди разочаровываются? Потому что они очаровываются». Виктория Боня поддержала обманутых артиста и женщину, которых публично предали и унизили.

«Здесь действительно идет вопрос о не только даже предательстве, а об этике, которая должна присутствовать, потому что и там, и там есть дети», — подчеркнула модель.

Вместе с тем Виктория Боня не верит, что отношения Полины Дибровой и предпринимателя будут долгосрочными. Телеведущая выразила уверенность в том, что Дмитрий Дибров, как и Елена, еще сможет найти свою любовь.

«Любовь на самом деле очень многие путают с гормональным всплеском. Всплеск пройдет, они останутся у разбитого корыта, тоже таких историй очень много, ничем это не закончится, а у Диброва, у красавца, есть шанс и возможность обрести свое счастье, как и у Елены, которая может еще построить свою жизнь, потому что она молодая, красивая, дети есть», — заключила звезда «Дома-2».

Ранее друзья Дмитрия Диброва ополчились на его жену, заявив, что она лишь наживалась на фамилии шоумена: «Беззастенчиво торговала именем знаменитого мужа».