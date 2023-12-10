Пытается продать за 25,7 млн рублей: Максим Покровский* переоформил столичную квартиру на свою жену

Уехавший из России в Нью-Йорк певец и композитор Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) переоформил свою московскую квартиру на жену Татьяну. Артист сделал это для ускорения продажи недвижимости, передает Life.ru со ссылкой Telegram-канал SHOT.

Певец приобрел четырехкомнатную квартиру, площадь которой составляет 110 квадратов, еще в 1999 году. Теперь же Покровский* пытается избавиться от нее вместе с мебелью за 25,7 млн рублей. Однако сделать это оказалось не просто — потенциальные покупатели отказываются от сделки, когда узнают имя владельца.

Вероятно, именно по этой причине композитор решил переоформить столичную недвижимость на свою супругу. В ноябре состоялась сделка, в результате которой новой владелицей квартиры стала Татьяна. Сначала объект был снят с продажи, а вскоре вновь появился после оформления всех необходимых документов.

Ранее сообщалось, что уехавший из России актер Анатолий Белый живет в съемной квартире в Израиле. У артиста не осталось ни своего жилья, ни друзей, ни работы.

*признан иноагентом на территории РФ