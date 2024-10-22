«Посадить на два года и принудительно лечить»: в Мособлдуме отреагировали на скандал с Глюкозой

Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин призвал запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой, известной под псевдонимом Глюкоза, появляться на концертах, телевидении и в социальных сетях после скандала с наркотиками в аэропорту Шереметьево.

По мнению парламентария, исполнительнице сначала необходимо пройти полный курс реабилитации.

«Ввести данные меры для всех последующих случаев с другими артистами. Подобные ситуации нельзя оставлять без внимания со стороны контролирующих органов», — пояснил Никитин в беседе с NEWS.ru.

Как уточнил депутат, важно строго наказывать известных людей, пропагандирующих такой образ жизни, так как растет количество наркозависимых среди молодежи.

«В СССР за употребление наркотиков была уголовная ответственность, могли посадить на два года и принудительно лечить, и я считаю это правильным», — заключил депутат.

Напомним, 22 октября СМИ сообщили о задержании Глюкозы в аэропорту Шереметьево за употребление наркотиков. Суд оштрафовал исполнительницу на 5 тысяч рублей.

Кроме того, Глюкозу занесли в «черный список», из-за которого она не может выступать на новогодних концертах.

Ранее продюсер Леся Сазыкина заявила, что певица Глюкоза «всегда употребляла».