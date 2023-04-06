«Пытаемся восстановить отношения»: бывшая девушка Прохора Шаляпина пожалела о разрыве с ним

В декабре прошлого года Прохор Шаляпин и Ольга Сан объявили о разрыве. Версии, почему не получилось сохранить союз, у обеих сторон были разные. Модель заявляла, что устала ждать, когда ее позовут замуж, а певец говорил о том, что они постоянно ссорились, и девушка ревновала его совершенно без повода. Горевал артист недолго, и уже через месяц сообщил – он в поисках новой спутницы, которая сможет родить ему наследника. Вот только, как оказалось, пока Прохор находился в свободном плаванье, Ольга все еще считала, что они просто поссорились, но не расстались.

По признанию Сан, Шаляпин сердится на то, что она «наговорила много глупостей СМИ». Именно из-за ее слов они все еще не могут наладить отношения, но модель находится на пути к этому и верит, что все идет успешно. На днях в Москве прошла премьера фильма «Я хочу! Я буду!», где у Ольги был актерский дебют, и бывший возлюбленный не проигнорировал это событие. Даже заснял сторис из зрительского зала.

«Он сердится, что я наговорила всяких глупостей про нас, и мои слова до сих пор висят на первых строчках таблоидов. Но сейчас пытаемся восстановить отношения. Он бы уже помирился, если бы не эти таблоиды. На премьере мы были вместе», - заявила Сан изданию «StarHit».

Отметим, что после появления новостей о расставании с Ольгой, Прохор уже неоднократно называл себя свободным человеком. Появлялась даже кандидатка на «вакантное место» в сердце артиста, но он категорично говорил: «У меня антракт, все, хватит! Никаких пока отношений». При этом он подчеркивал, что, несмотря на все слова модели о нем, зла он на нее не держит. Шаляпин по-прежнему испытывает к ней теплые чувства, но те скандалы, что она ему устраивала, не стоят пятиминутного счастья.

Ранее Прохор Шаляпин выставил на продажу квартиру в элитном районе Москвы за 40 миллионов рублей.