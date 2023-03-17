39-летний Прохор Шаляпин выставил на продажу квартиру в элитном районе Москвы за 40 млн

39-летний Прохор Шаляпин относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся эксклюзивным подробностями о себе. В последнее время, по словам певца, его дела обстоят не самым лучшим образом: федеральные каналы вырезают номера с его участием. Сейчас ситуация настолько обострилась, что мужчина испытывает необходимость в деньгах, вот почему он принял решение о продаже недвижимости.

В беседе с mk.ru Шаляпин заявил, что продает свою 140-метровую квартиру в элитном районе столицы. Стоимость владений Прохора оценивается в 40 миллионов рублей.

К слову, артист поспешил добавить: продажа имущества не связана с его отъездом из России. По словам мужчины, он расстается с квартирой из-за того, что ему не хватает денег на другую покупку. Правда, о чем именно мечтает певец — неизвестно.

«Я выставил на продажу квартиру в Даниловском районе, потому что мне нужно вложить деньги в кое-что другое в России. Продажи сейчас упали, даже с большими скидками никто не покупает. Сейчас время приобретать, а не продавать», — резюмировал Шаляпин.

Ранее таролог Кувыкина объяснила, почему Прохора тянет только к возрастным женщинам. Эксперт заявила: у певца есть «рабочая схема», от которой он отказываться явно не планирует. Подробности читайте в этой статье.

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