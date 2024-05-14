Не бережет жену: Курбан Омаров выбрал опасное место для свадебного путешествия

Недавно Курбан Омаров сыграл свадьбу с 23-летней возлюбленной Валерией. После торжества молодожены отправились в путешествие по Африке. Поклонники пары раскритиковали выбор пары для медового месяца. Они считают, что там может быть опасно для девушки, которая, по слухам, ждет ребенка.

Супруги приехали отдыхать в Кейптаун. Их не смутило, что в Африке развита преступность и высок риск заболеть малярией, туберкулезом и другими инфекциями.

На фоне слухов о беременности Валерии фанаты сочли странным решение Омарова отправиться вместе с женой в ЮАР. Кроме того, удивляет и то, что на кадрах, опубликованных в Сети, его супруга позирует с бокалом вина.

Напомним, предприниматель женился на возлюбленной несколько дней назад. Судя по имеющимся кадрам, свадьба была намного скромнее, чем с Бородиной. При этом предприниматель вместе с новой супругой сделал акцент на элегантности.

В апреле 2024 года Омаров намекнул на беременность Валерии. Он показал фото возлюбленной, на котором четко видно ее округлившийся живот. В Сети считают, что именно это событие подтолкнуло предпринимателя на свадьбу.