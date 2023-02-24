Пышная грудь и мало одежды: Бузова показала, с кем проводит время женатый Михаил Галустян в Африке
Женатый Михаил Галустян нанял в качестве визажиста в Африке пышногрудую брюнетку без белья.
Фото: Starface.ru
Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела на съемки нового сезона популярного шоу в Африку. Она выступает в качестве ведущей вместе со своим коллегой Михаилом Галустяном. Юморист много лет счастлив в браке и является примерным семьянином. Но на днях он оказался в центре скандала.
Бузова активно делится кадрами со своей аудиторией в соцсетях. На одном из видео знаменитость показала эффектную девушку с пышной грудью, которая была в кофте с пикантным вырезом. Она решила не надевать нижнее белье, чем привлекла внимание поклонников Ольги. Певица неожиданно сообщила, что красавица – визажист Галустяна.
«Вы же визажист Михаила Галустяна? А теперь мой мастер маникюра. Как же это произошло? Мы будем делать маникюр, он мне просто необходим», – поделилась исполнительница в личном микроблоге.
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Пользователи Сети удивились, что у Михаила работает такая привлекательная девушка. Некоторые даже заподозрили, что артиста с визажистом связывает нечто большее. Они оценили внешний вид брюнетки.
«Красивая», «Многопрофильный специалист», «Взял в командировку, любовницы такие», «Похожа на его жену», «Опасно вот так отправлять мужа с такими красивыми девчонками», – пишут в комментариях.
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