Пышная грудь и мало одежды: Бузова показала, с кем проводит время женатый Михаил Галустян в Африке

Поющая телеведущая Ольга Бузова улетела на съемки нового сезона популярного шоу в Африку. Она выступает в качестве ведущей вместе со своим коллегой Михаилом Галустяном. Юморист много лет счастлив в браке и является примерным семьянином. Но на днях он оказался в центре скандала.

Бузова активно делится кадрами со своей аудиторией в соцсетях. На одном из видео знаменитость показала эффектную девушку с пышной грудью, которая была в кофте с пикантным вырезом. Она решила не надевать нижнее белье, чем привлекла внимание поклонников Ольги. Певица неожиданно сообщила, что красавица – визажист Галустяна.

«Вы же визажист Михаила Галустяна? А теперь мой мастер маникюра. Как же это произошло? Мы будем делать маникюр, он мне просто необходим», – поделилась исполнительница в личном микроблоге.