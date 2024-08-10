Пышная фата, тяжелые волны атласа и дорогое кружево: Саша Трусова раскрыла детали предстоящей свадьбы
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Российская фигуристка Александра Трусова в скором времени выйдет замуж. Спортсменка поделилась с подписчиками деталями предстоящего торжества.
Она сообщила фанатам в социальных сетях, что до ее свадьбы в Подмосковье осталось 8 дней. Мероприятие будет проходить в старинной усадьбе. Избранником Александры стал Макар Игнатов.
Особое внимание Трусова как невеста уделила платью. Дизайнеры подготовили для девушки массу вариантов: от классических образцов до более открытых и современных.
Какое именно платье выбрала Саша, пока не известно. Но, вероятнее всего, на ней будет пышная фата, тяжелые волны атласа и дорогое кружево.
Ранее Навка предположила, что Александра Трусова вернется к фигурному катанию после свадьбы. По ее словам, так уже поступали многие.