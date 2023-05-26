Пышная Ани Лорак в узком платье удивила публику на первом концерте за полтора года

Певица Ани Лорак дала первый концерт за полтора года. Выступление состоялось в Казахстане. Публика была удивлена, как сильно сексапильная артистка изменилась за время паузы.

44-летняя знаменитость сменила за один концерт несколько сценических костюмов. Сначала она появилась на сцене в облегающем комбинезоне с глубоким декольте, потом примерила черное блестящее платье с высоким разрезом на бедре. Позже Ани переоделась в костюм, который состоит из шорт и укороченного жакета.

Как пишет «7Дней.ru», собравшиеся зрители обратили внимание на то, что Лорак заметно раздобрела за то время, пока не давала концерты. Интересно, что публика с восхищением приняла округлые формы артистки. Многие написали, что она выглядит намного лучше своих коллег, которые изнуряют себя диетами.