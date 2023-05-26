НАШ ШОУБИЗ
19:29, 26 мая 2023
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Пышная Ани Лорак в узком платье удивила публику на первом концерте за полтора года

Певица Ани Лорак удивила фанатов внешним видом на первом концерте за полтора года: фото.

Пышная Ани Лорак в узком платье удивила публику на первом концерте за полтора года

Фото: Starface.ru

Певица Ани Лорак дала первый концерт за полтора года. Выступление состоялось в Казахстане. Публика была удивлена, как сильно сексапильная артистка изменилась за время паузы.

44-летняя знаменитость сменила за один концерт несколько сценических костюмов. Сначала она появилась на сцене в облегающем комбинезоне с глубоким декольте, потом примерила черное блестящее платье с высоким разрезом на бедре. Позже Ани переоделась в костюм, который состоит из шорт и укороченного жакета.

Как пишет «7Дней.ru», собравшиеся зрители обратили внимание на то, что Лорак заметно раздобрела за то время, пока не давала концерты. Интересно, что публика с восхищением приняла округлые формы артистки. Многие написали, что она выглядит намного лучше своих коллег, которые изнуряют себя диетами.

Пышная Ани Лорак в узком платье удивила публику на первом концерте за полтора года

Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кроме этого, Ани вышла на сцену без кольца на правой руке. Получается, что слухи о ее тайной свадьбе не подтвердились. Напомним, что звезда находится в отношениях с испанцем Исааком Виджраку. О своем романе пара сообщила зимой этого года.

Ранее мы писали о том, как фанаты испугались, когда увидели ноги Ани Лорак. На фотографии певица позировала в обтягивающем комбинезоне из коричневой кожи. Ее тонкую талию поддерживает широкий черный пояс. И все бы ничего, но ноги и бедра женщины были совершенно асимметричны.

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