Пышная Ани Лорак в узком платье удивила публику на первом концерте за полтора года
Певица Ани Лорак удивила фанатов внешним видом на первом концерте за полтора года: фото.
Фото: Starface.ru
Певица Ани Лорак дала первый концерт за полтора года. Выступление состоялось в Казахстане. Публика была удивлена, как сильно сексапильная артистка изменилась за время паузы.
44-летняя знаменитость сменила за один концерт несколько сценических костюмов. Сначала она появилась на сцене в облегающем комбинезоне с глубоким декольте, потом примерила черное блестящее платье с высоким разрезом на бедре. Позже Ани переоделась в костюм, который состоит из шорт и укороченного жакета.
Как пишет «7Дней.ru», собравшиеся зрители обратили внимание на то, что Лорак заметно раздобрела за то время, пока не давала концерты. Интересно, что публика с восхищением приняла округлые формы артистки. Многие написали, что она выглядит намного лучше своих коллег, которые изнуряют себя диетами.
Кроме этого, Ани вышла на сцену без кольца на правой руке. Получается, что слухи о ее тайной свадьбе не подтвердились. Напомним, что звезда находится в отношениях с испанцем Исааком Виджраку. О своем романе пара сообщила зимой этого года.
Ранее мы писали о том, как фанаты испугались, когда увидели ноги Ани Лорак. На фотографии певица позировала в обтягивающем комбинезоне из коричневой кожи. Ее тонкую талию поддерживает широкий черный пояс. И все бы ничего, но ноги и бедра женщины были совершенно асимметричны.