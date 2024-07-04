«Пыль, поднимающаяся до небес, остается пылью»: режиссер Юрий Грымов считает смешным обсуждение трусов Бузовой

В Сети продолжают обсуждать скандал с участием певицы и телеведущей Ольгой Бузовой, которая выступила в трусах перед зрителями в День защиты детей. Однако, по мнению режиссера Юрия Грымова, в случае телеведущей «Дома-2» следует обратить внимание не на ее наряд, а на исполнительские способности, которых нет.

Обсуждать трусы Бузовой и при этом не обращать внимание на ее вокал — смешно, пишет сценарист на сайте «Российской газеты». Говоря об этом, Грымов вспомнил одну мудрость, которую привел в качестве наглядного примера творческого пути Ольги.

«Пыль, поднимающаяся до небес, остается пылью», — заявил режиссер.

По его словам, в первую очередь должно быть важно не то, как артист одет, а как поет. К томе же, отметил Грымов, когда человек ставит во главе угла то, как он выглядит, а не поет, то это сразу выдается.

Ранее сообщалось, что Бузова даст закрытый концерт в баре после скандала с нарядом. Ее выступление будет закрыто для детей.