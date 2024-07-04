«Не пускаем детей»: Бузова нашла площадку для выступлений в любимых нарядах после скандала

Поющая телеведущая Ольга Бузова выступит 9 августа в Краснодаре на закрытом мероприятии. Попавшая в скандальную историю из-за открытого наряда артистка сможет позволить себе не менять гардероб, так как выйдет на сцену питейного заведения «Архитектор бар». Желающие послушать звезду должны будут приготовить пять тысяч рублей. Подробности сообщает издание «Абзац».

По словам представителя площадки, клубное шоу продлится час и начнется в полночь. Он подчеркнул, что это «не массовое мероприятие».

«Даже если она будет выступать в откровенном костюме, речь идет о частном мероприятии. У нас в баре есть фейсконтроль и ограничение по возрасту 21+. Мы не пускаем детей на наши мероприятия», – заявил менеджер заведения.

Также сотрудник предположил, что после скандала Ольга поняла ошибки и на массовых мероприятиях будет в закрытой одежде.

Напомним, что в июне 2024 года Ольга Бузова вышла на сцену в День защиты детей в наряде, который вызвал вопросы у публики. На певице было кожаное боди с сапогами-чулками. Инцидент состоялся в Уфе и вызвал шквал критики. По этому поводу высказались обычные люди, звезды шоу-бизнеса и депутаты.

Отмечается, что 3 июня Министерство культуры России поддержало введение дресс-кода для артистов на публичных выступлениях. Ведомство направило рекомендации региональным властям в сфере культуры с целью обратить внимание на внешний вид выступающих.

Ранее мы писали о том, что футболист Дмитрий Тарасов возмутился выступлением Бузовой в боди перед детьми.