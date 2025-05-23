«Пыль дорог»: Анастасия Волочкова раскрыла свой любимый напиток

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что придерживается скромного рациона питания. Она также опровергла слухи о том, что ее любимый напиток – это просекко.

По словам артистки, она пьет обычный растворимый кофе.

«Я люблю, как ни странно, не кофе американо и заварной, а люблю „пыль дорог“, как я говорю, растворимый», — сказала Волочкова в беседе с Пятым каналом.

Она также подчеркнула, что никогда не добавляет в напиток сахар. Кроме того, Анастасия отметила, что пьет кофе довольно редко. В течение дня ее чаще можно увидеть со стаканом чая с лимоном.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров заявил, что Анастасия Волочкова откровенно лжет о том, что не имеет проблем с алкоголем. По его словам, во время их встреч артистка «устраивала шоу». Доктор отметил, что так и не смог «достучаться» до нее, из-за чего никакой терапии у них не получилось.

Сообщалось также, что Анастасия Волочкова приехала в Большой театр на церемонию прощания с балетмейстером Юрием Григоровичем, который ушел из жизни в возрасте 98 лет. Балерина не смогла сдержать эмоций и устроила скандал перед входом.