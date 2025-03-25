Психиатр-нарколог Шуров диагностировал у Волочковой «алкогольную болезнь мозга»

Российская балерина Анастасия Волочкова откровенно лжет о том, что не имеет проблем с алкоголем. Об этом рассказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Алкогольная болезнь мозга… Полное отрицание, стена. Человек просто врет в лицо: „Да я уже полгода не пью, да я святая женщина!“» — приводит его слова 360.ru.

По словам Шурова, который работал с Волочковой, во время их встреч артистка «устраивала шоу». Доктор отметил, что так и не смог «достучаться» до нее, из-за чего никакой терапии у них не получилось. При этом он убежден, что рано или поздно она вновь обратится к нему за помощью.

Ранее мы писали о том, что Волочкова возмутилась продажей резиновых масок с ее лицом. По словам звезды, делать такую продукцию без согласия человека-прототипа — «некрасиво».