Пыхтит, старается: Королева застала голозадого Тарзана с другой

Наташа Королева недавно давала большой сольный концерт в Кремле, приуроченный к ее скорому юбилею. На организацию было потрачено много сил, поэтому певица отправилась отдыхать с мужем Сергеем Глушко в спа-центр.

Больше всего супругов поразили капсула невесомости и солевая пещера. Артисты также попробовали балийский массаж.

Не говоря Тарзану, Королева засняла его на камеру. На кадрах Тарзан лежит в оголенном виде на кушетке, а над ним пыхтит и старается маленькая азиатка, массируя тело.

Ранее мы писали, что Наташа Королева внезапно заговорила о смерти прямо во время концерта.