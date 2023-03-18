16:30, 18 марта 2023
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Пыхтит, старается: Королева застала голозадого Тарзана с другой
Королева увидела голозадого Тарзана с другой девушкой: все запечатлено на камеру.
Фото: Starface.ru
Наташа Королева недавно давала большой сольный концерт в Кремле, приуроченный к ее скорому юбилею. На организацию было потрачено много сил, поэтому певица отправилась отдыхать с мужем Сергеем Глушко в спа-центр.
Больше всего супругов поразили капсула невесомости и солевая пещера. Артисты также попробовали балийский массаж.
Не говоря Тарзану, Королева засняла его на камеру. На кадрах Тарзан лежит в оголенном виде на кушетке, а над ним пыхтит и старается маленькая азиатка, массируя тело.
Ранее мы писали, что Наташа Королева внезапно заговорила о смерти прямо во время концерта.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: