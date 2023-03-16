Наташа Королева внезапно заговорила о смерти прямо во время концерта

Через несколько месяцев певице и жене стриптизёра Тарзана Наташе Королевой исполняется 50 лет.

В честь грандиозного юбилея Королева решила устроить себе большой концерт в Кремле.

Ходят слухи, что приглашения были отправлены многим знакомым певицы, в том числе её бывшему мужу Игорю Николаеву.

Композитор на выступление Королевы не пришел, однако вместо него на сцену внезапно выскочил и Алексей Воробьёв, который, взяв микрофон, несколько раз признался в чувствах к имениннице.

«Ты потише, а то завтра же напишут», — в шутку предупредила его певица.

Во втором отделении концерта Королева вызвала на сцену своего сына Архипа, исполнившего свою версию старого шлягера звёздной матери «Дельфин и русалка».

«Когда-нибудь меня не станет на земле. Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть», — чуть не плача пела Королева, глядя на своего ребенка.