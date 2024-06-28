Пятый канал запустил трансляцию праздника выпускников «Алые паруса», который проходит на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Ведущими вечера стали Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

Главная тема «Алых парусов - 2024» - семья, причем в широком смысле.

В этом году организаторы сделали сцену в виде дерева высотой с шестиэтажный дом. Ее оборудовали мультимедийными экранами. Для мероприятия потребовались 15 тонн декораций.

В концерте примут участие певицы Алсу, Люся Чеботина, IOWA. Хедлайнером вечера станет певец МОТ.

Водно-пиротехническая часть праздника по традиции пройдет в акватории Невы. Изюминкой вечера станет трехсотметровая телебашня – она будет сиять шестью тысячами огней и окрасится в цвета флага России.

Выпускники увидят корабль мечты и смогут загадать желание. В этот раз бриг «Россия» пройдет от Летнего сада, через Троицкий и Дворцовый мосты, а затем развернется. В конце вечера выпускников ждет яркое пиротехническое шоу, пишет Пятый канал.

Ранее певица Юлианна Карулова рассказывала, что мечтала спеть на «Алых парусах».