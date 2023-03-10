«Домнина правильно написала»: коллега Костомарова рассказал, что может спасти фигуриста

10 февраля исполнилось два месяца с тех пор, как россияне узнали о госпитализации Романа Костомарова. По данным СМИ, в начале января Олимпийский чемпион попал в больницу с пневмонией, однако после этого его диагнозы становились только опаснее. Сообщалось, что у фигуриста был сепсис, гангрена и инсульт. Ежедневно о Романе появляется множество тревожных новостей, поэтому трудно разобраться в правдивости слов прессы. Пока семья Костомарова стоически хранит молчание, его друзья нередко дают различные комментарии. Сегодня на связь с изданием «Teleprogramma» вышел Александр Жулин с трогательным обращением к фигуристу.

Так, известный тренер заявил, что он и все близкие люди не прекращают молитв за здоровье Костомарова. «Рома, мы верим, что ты скоро поправишься!» — высказался экс-супруг Навки.

Кроме того, Жулин рассказал, что может помочь Олимпийскому чемпиону в этой непростой ситуации. В качестве аргументации мужчина решил сослаться на слова Оксаны Домниной. «Правильно она написала: мы сейчас можем помочь только позитивными мыслями и поддержкой», — резюмировал Александр.

Ранее врач-иммунолог Ярцева выразила опасения за когнитивные способности Романа Костомарова. Подробности читайте в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой Илья Авербух рассказал о непрекращающейся борьбе супруга Домниной. Полное высказывание хореографа смотрите здесь.