«Пятый элемент»: Рената Литвинова перекрасилась в огненно-рыжий и спровоцировала Собчак
© Arina Antonova/Associated Press/East News
Актриса и режиссер Рената Литвинова кардинально сменила имидж ради фотосессии и привлекла внимание журналистки Ксении Собчак.
58-летняя звезда фильма «Богиня: как я полюбила» сменила привычный блонд и предстала перед публикой с огненно-рыжими волосами. Она позировала на снимках для глянцевого журнала в белом пиджаке с объемными плечами и яркой прической, которая визуально сделала ее лицо бледным. Образ актриса дополнила макияжем с тенями холодного голубого оттенка и нюдовой помадой.
Ксения Собчак в своем Telegram-канале пришла в восторг от нового имиджа Литвиновой и вспомнила о фильме 1997 года с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях.
«Пятый элемент Рената Лилу Литвинова для Tatler Казахстан», — написала телеведущая.
Ранее Ксения Собчак похвасталась романтическим жестом мужа Константина Богомолова и призналась ему в любви. Театральный режиссер подарил жене букет цветов без повода.