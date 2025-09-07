«Пятый элемент»: Рената Литвинова перекрасилась в огненно-рыжий и спровоцировала Собчак

Актриса и режиссер Рената Литвинова кардинально сменила имидж ради фотосессии и привлекла внимание журналистки Ксении Собчак.

58-летняя звезда фильма «Богиня: как я полюбила» сменила привычный блонд и предстала перед публикой с огненно-рыжими волосами. Она позировала на снимках для глянцевого журнала в белом пиджаке с объемными плечами и яркой прической, которая визуально сделала ее лицо бледным. Образ актриса дополнила макияжем с тенями холодного голубого оттенка и нюдовой помадой.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале пришла в восторг от нового имиджа Литвиновой и вспомнила о фильме 1997 года с Милой Йовович и Брюсом Уиллисом в главных ролях.

«Пятый элемент Рената Лилу Литвинова для Tatler Казахстан», — написала телеведущая.

