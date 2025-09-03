«Как же приятно»: Ксения Собчак рассказала о романтическом поступке Богомолова

Журналистка Ксения Собчак похвасталась романтическим жестом мужа Константина Богомолова и призналась ему в любви. Театральный режиссер подарил жене букет цветов без повода.

В личном блоге Ксения опубликовала короткий видеоролик. На кадрах «блондинка в шоколаде» запечатлела свою спальню и стоявший на полу рядом с кроватью букет роз и подсолнухов.

«Вот так вот просыпаюсь, обычное утро после командировки, а вот тут меня вот так встречает букет. Константин Юрьевич, как же приятно, особенно от того, что не восьмое марта и не годовщина свадьбы, а обычный день», - обратилась к мужу Собчак.