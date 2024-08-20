«Пятнышки на щеках»: Виктория Боня раскритиковала макияж Кайли Дженнер

Виктория Боня раскритиковала Кайли Дженнер после ее фотосессии в купальнике. Об этом стало известно из соцсетей.

Американская модель Кайли Дженнер выложила в соцсетях фото в серебристом купальнике, который она выпускает под собственным брендом одежды. На кадрах Дженнер позирует рядом с пальмой во дворе роскошного поместья Кардашьян.

«Мой самый сексуальный купальник на сегодняшний день», — подписала фото она.

Однако не всех комментаторов устроил образ модели. Неожиданно под записью выказалась телеведущая Виктория Боня, которая раскритиковала макияж Дженнер.

«Обожаю Кайли и ее стиль, но даже ее румяна смотрятся как пятнышки на щеках и не видно границы нанесения», — написала она.

Напомним, американская модель выпускает косметику под брендом Kylie Cosmetics. Виктория Боня в последнее время тоже решила занять эту нишу — экс-участница «Дома-2» выпускает масла для губ.

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