ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 августа 2024, 15:37
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Жена режиссера Гая Ричи показала редкое фото с мужем в девятую годовщину свадьбы

Жена режиссера Гая Ричи показала редкое фото с мужем в девятую годовщину свадьбы

© Jon Furniss/Invision/AP/East News

Модель Джеки Ричи поделилась романтическим снимком с режиссером Гаем Ричи в честь их девятой годовщины свадьбы. Фото она опубликовала в личном блоге.

В социальных сетях Джеки нечасто можно увидеть кадры с мужем, но из-за праздника она сделала исключение и порадовала поклонников редкой семейной фотографией. На ней она с улыбкой лежала на плече Гая.

«Со счастливой девятой годовщиной свадьбы. С праздником любви, Гай», - подписала снимок модель.

В комментариях пользовали поздравили пару, отметив, как красиво и гармонично супруги смотрятся вместе. Фанаты пожелали им счастливых и долгих лет жизни.

Жена режиссера Гая Ричи показала редкое фото с мужем в девятую годовщину свадьбы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отметим, что для режиссера Джеки стала второй женой. Первый брак Ричи был заключен с певицей Мадонной. Но после развода он сошелся с моделью. Свадьба состоялась после рождения детей. Они воспитывают двух сыновей и дочь - 12-летнего Рафаэля, 10-летнего Леви и 11-летнюю Ривку.

Также режиссер поддерживает связь с детьми от Мадонны. В браке артистка родила сына Рокко, а также усыновила мальчика Дэвида Банду.

Ранее Мадонна поделилась редким фото со всеми своими детьми.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Гай Ричи
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Мадонна