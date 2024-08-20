Жена режиссера Гая Ричи показала редкое фото с мужем в девятую годовщину свадьбы
© Jon Furniss/Invision/AP/East News
Модель Джеки Ричи поделилась романтическим снимком с режиссером Гаем Ричи в честь их девятой годовщины свадьбы. Фото она опубликовала в личном блоге.
В социальных сетях Джеки нечасто можно увидеть кадры с мужем, но из-за праздника она сделала исключение и порадовала поклонников редкой семейной фотографией. На ней она с улыбкой лежала на плече Гая.
«Со счастливой девятой годовщиной свадьбы. С праздником любви, Гай», - подписала снимок модель.
В комментариях пользовали поздравили пару, отметив, как красиво и гармонично супруги смотрятся вместе. Фанаты пожелали им счастливых и долгих лет жизни.
Отметим, что для режиссера Джеки стала второй женой. Первый брак Ричи был заключен с певицей Мадонной. Но после развода он сошелся с моделью. Свадьба состоялась после рождения детей. Они воспитывают двух сыновей и дочь - 12-летнего Рафаэля, 10-летнего Леви и 11-летнюю Ривку.
Также режиссер поддерживает связь с детьми от Мадонны. В браке артистка родила сына Рокко, а также усыновила мальчика Дэвида Банду.
Ранее Мадонна поделилась редким фото со всеми своими детьми.