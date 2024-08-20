Жена режиссера Гая Ричи показала редкое фото с мужем в девятую годовщину свадьбы

Модель Джеки Ричи поделилась романтическим снимком с режиссером Гаем Ричи в честь их девятой годовщины свадьбы. Фото она опубликовала в личном блоге.

В социальных сетях Джеки нечасто можно увидеть кадры с мужем, но из-за праздника она сделала исключение и порадовала поклонников редкой семейной фотографией. На ней она с улыбкой лежала на плече Гая.

«Со счастливой девятой годовщиной свадьбы. С праздником любви, Гай», - подписала снимок модель.

В комментариях пользовали поздравили пару, отметив, как красиво и гармонично супруги смотрятся вместе. Фанаты пожелали им счастливых и долгих лет жизни.