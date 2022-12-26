Пятиметровая елка и черная икра: Анна Нетребко похвасталась своим достатком

Оперная певица Анна Нетребко еще несколько месяцев назад приняла решение уехать из страны ради работы заграницей и больших гонораров. Сейчас артистка разъезжает по европейским театрам и демонстрирует в социальных сетях свою новую жизнь. Но новые публикации певицы вызвали волну негодования среди ее даже самых преданных поклонников.

В личном блоге Нетребко опубликовала серию атмосферных снимков, сделанных во время семейного празднования католического Рождества. Стол на вечеринке буквально ломился от всевозможных деликатесов: черная икра, запеченный гусь с яблоками и всевозможные закуски, которые многим даже и не снились. Также в доме артистки была установлена огромная украшенная игрушками и гирляндами елка, которая достигает почти пяти метров.

Пользователи в социальной сети пришли в недоумение и обвинили певицу в том, что она «выпячивает» свое богатство, пока ее соотечественники переживают не самые лучшие времена. Многие отметили, что Нетребко организовала «пир во время чумы». Но саму Анну заявления хейтеров не волнуют, поэтому она продолжила делиться контентом с по-настоящему королевской вечеринки.

К слову, Нетребко на новых фотографиях выгляди весьма неплохо, несмотря на то, что совсем недавно она пролежала почти неделю в больнице Парижа. У певицы случилось обострение перитонита, с которым удалось быстро правиться. Однако врач-гастроэнтеролог считает, что Анна скрывает тяжелые проблемы со здоровьем, которые нужно срочно лечить, пока ей не стало хуже.