«Это очень серьезно»: какое страшное заболевание скрывает от поклонников Нетребко

На днях Анна Нетребко сообщила, что шесть дней пролежала в больнице в Париже. Причиной послужил обострившийся перитонит. Артистка некоторое время чувствовала себя ужасно – не могла ни ходить, ни говорить. Однако работа заставила ее взять себя в руки и встать с постели. Анна даже смогла с успехом выступить со спектаклем в Опера Бастиль.

Врач-гастроэнтеролог Алексей Парамонов уверен, что Нетребко лишь храбрится, а на самом деле ее состояние здоровья скоро может еще сильнее ухудшиться. По его словам, перитонит – это лишь сигнал о более опасных заболеваниях внутренних органов. Парамонов призывает певицу заняться немедленным лечением, а не просто устранять последствия. Иначе в следующий раз все не обойдется локальным перитонитом, который лечится антибиотиками.

«Перитонит — это очень серьезно, ослабляется весь организм, тут уж не то что иммунитет, просто сил ходить и стоять не остается. Необходимо устранить причину, иначе может быть рецидив», - заключил врач-гастроэнтеролог.

Напомним, что о госпитализации Анна Нетребко сообщила в личном блоге. Из-за болезни ей даже пришлось пропустить одну из премьер, о чем певица сильно сожалела.

Ранее поклонников напугала смена имиджа Нетребко. Они отметили, что артистка постарела на несколько лет.