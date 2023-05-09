Пятимесячная внучка Татьяны Васильевой упала на асфальт с двух метров и оказалась в больнице

Поклонники с интересом следят не только за жизнью народной артистки России Татьяны Васильевой, но и ее родственниками. Невестка актрисы рассказала в личном микроблоге, как ее пятимесячная дочь упала на асфальт почти с двух метров. Теперь девушка проклинает себя и своего мужа, ведь все происходило на их глазах.

Мария Болонкина-Васильева рассказала, что они с супругом уронили Сарру, когда сажали в автокресло. Филипп держал ребенка, а она цепляла ремни.

«Сарра выскочила из кресла и упала практически с высоты роста мужа на асфальт. Вчера КТ делали, сегодня через родничок УЗИ делали», – сообщила обеспокоенная девушка.

Невестка звезды отметила, что все оказалось в порядке и обошлось без внутренних травм. Но родители испытали огромный стресс и до сих пор не могут прийти в себя.

«Я проклинаю нас с Филиппом...Ну, как это возможно? При двух взрослых людях рядом ребенок падает. Картинка в голове всплывает, и становится страшно. Жутко страшно», – поделилась переживаниями Мария.

Напомним, что у супругов есть еще старшая дочь Мирра, которой шесть лет. А у самого Филиппа есть еще двое сыновей, которые родились в браке звездного наследника с актрисой Анастасией Бегуновой.

Мужчине не так часто удается видеться с сыновьями, так как женщина забрала их и улетела жить в Германию. Она 4 года не давала возможность детям видеться с отцом, но все стало лучше, как только его мать Татьяна Васильева купила мальчикам квартиры в Москве. Теперь они могут проводить время вместе на каникулах.

Ранее мы писали о том, как Татьяна Васильева прилюдно сняла парик. 76-летняя звезда театра и кино прилюдно избавилась от шевелюры, с которой не расстается многие годы. При этом она вспомнила, как однажды сорвала с себя парик прямо на сцене, по ходу спектакля.