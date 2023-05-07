«Это — импровизация»: Татьяна Васильева прилюдно сняла парик

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, выступая на НТВ в популярном ток-шоу, раскрыла сразу два «секрета на миллион».

Во-первых, 76-летняя звезда театра и кино прилюдно сняла парик, с которым не расстается многие годы. При этом она вспомнила, как однажды сорвала с себя парик прямо на сцене, по ходу спектакля.

«Я же не просто так сняла, это импровизация моя. Это стало, моим можно сказать, брендом».

Кроме того, Татьяна Григорьевна призналась, что ее внук, прилетевший из Германии в гости к отцу еще в конце прошлого года, умоляет бабушку не отправлять его обратно.

Напомним, родители 12-летнего Гриши расстались. Отец — актер и режиссер Филипп Васильев, работает в Москве. Мама —актриса Анастасия Бегунова, с 2015 года постоянно проживает в Германии. Об этой истории народная артистка говорит так:

«Да, Гриша сам попросился в Россию. Бывшая невестка отдала внука с боем, но выиграл этот бой».