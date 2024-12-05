Пятилетнего сына Виктории Лопыревой прооперировали в Дубае

Пятилетнего сына модели Виктории Лопыревой прооперировали в Дубае. Мальчик сильно разбил подбородок.

Подробностями модель поделилась в соцсетях.

По словам Виктории, инцидент произошел ночью – Виктория растерялась и не знала, звонить ли в скорую или оставить все до утра. Она отправила фото раны друзьям и знакомым – Лопырева спрашивала, что делать.

«Утром приехали в клинику и убедились, что склеить не получится и нужно шить, а это наркоз… Когда Марка забрали на операцию, меня накрыло», - поделилась личным знаменитость.

Виктория говорит, что хоть и пыталась вести себя как обычно, «внутри все разрывалось». Вместе с тем она знала, что сын в надежных руках.

Напомним, Лопырева родила сына в браке с Игорем Булатовым. В настоящее время они живут раздельно, хотя официально не разведены.

Ранее сообщалось, что Лопырева пришла на премьеру с сумкой по цене квартиры. Стоимость ее клатча в виде мини-автобуса составила 7 млн 135 тыс. рублей.