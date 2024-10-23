«Пятеро умерли»: звезда «Глухаря» рассказал о жизни в детдоме

Актер сериала «Глухарь» Николай Перминов рассказал о жизни в детдоме. Его слова приводит Kp.ru.

Артист провел детство в детдомах Магаданской области, где он был вынужден даже делать гробы для умирающих товарищей.

Знаменитость признался, что родная мать отказалась от него на второй день жизни, а в возрасте восьми месяцев его усыновила бездетная женщина и назвала Колей Перминовым. Однако новоиспеченная мать морила ребенка голодом, вследствие чего сотрудники органов опеки забрали его обратно в детский дом. Приемная мать написала отказную, в которой назвала мальчика умственно отсталым.

Актер уточнил, что до восьмого класса ему пришлось пожить в нескольких детдомах Магаданской области, холод которых вместе с голодом негативно отражались на здоровье.

«На уроках труда приходилось мастерить гробы для умирающих товарищей: нас было пятнадцать, пятеро умерли», — поделился Перминов.

Кроме того, артист вспомнил, что регулярно вставал ранним утром и шел несколько километров до моря, на берегу которого мог сидеть часами, наблюдая за косатками. В тот момент он завидовал беззаботности этих китов.

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